Standard-Anderlecht au programme de Complètement Foot (Live vidéo 20H20)

Ce dimanche soir dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga débrieferont le choc entre le Standard et le Sporting d'Anderlecht. Ils reviendront également sur les autres rencontres disputées dans le cadre de la 14e journée de Pro League, notamment le partage arraché par l'Union Saint-Gilloise face au Club de Bruges (2-2).

En compagnie de Stéphane Breda, l'équipe "Complètement Foot" débattront autour des différentes phases d'arbitrage et de l'utilisation du VAR qui ont fait débat ces derniers jours.