Standard-Anderlecht arrêté : les Mauves écopent de deux matches à huis clos effectifs

Le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé jeudi une sanction de deux matches à huis clos effectifs et une amende de 10.000 euros au RSC Anderlecht suite à l'arrêt définitif du Clasico sur le terrain du Standard le 23 octobre dernier.

Le 7 décembre dernier, le Parquet de l'URBSFA avait réclamé deux matches à huis clos effectifs, un à domicile et un en déplacement, en plus de deux matches à huis clos avec sursis, aussi un à domicile et l'autre à l'extérieur, à l'encontre d'Anderlecht.

Jeudi, le Conseil disciplinaire a confirmé la sanction de deux matches à huis clos effectifs en plus d'une amende de 10.000 euros et d'une défaite sur un score de forfait (5-0). Le Standard a lui aussi écopé d'une amende de 10.000 euros et d'une sanction d'un match à huis clos avec sursis. Le 23 octobre, le match entre le Standard et Anderlecht a été définitivement arrêté à la 63e minute en raison de jets d'engins pyrotechniques sur la pelouse de Sclessin par les supporters anderlechtois. La Pro League avait déjà infligé une amende de 50.000 euros au club bruxellois.