Standard – 5 titulaires à l’infirmerie, 1 CEO à la porte : "Tout tourne dans le mauvais sens" déplore Elsner

Ce dimanche, à 18h30, le Standard accueille la Gantoise, dans un nouveau match à ne pas perdre. Ce vendredi, Luka Elsner a dû se dire qu’il y a des jours, où être coach à Slessin ressemble à un jour sans fin.

En début d’après-midi, le technicien Franco-Slovène a rencontré la presse. Il est d’abord revenu sur le départ d’Alexandre Grosjean, le CEO du club liégeois, avant de faire le point sur l’infirmerie :"C’est une saison où tout tourne dans le mauvais sens. Amallah ne jouera pas. Tapsoba est revenu épuisé de la CAN. Laifis est out et il le sera encore pendant quelques semaines. Renaud Emond souffre d’une micro-lésion musculaire. C’est acquis qu’il sera absent dimanche. Cela ne devrait pas durer mais il ne pourra pas affronter Gand. Sans oublier la suspension de Niels Nkounkou".

Cerise sur le gâteau, Gilles Dewaele est également incertain. On ne saura que ce samedi, s’il pourra tenir sa place. Bref, c’est une belle liste d’absents, avec de rencontrer la redoutable équipe gantoise.