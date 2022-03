Stand with Ukraine : les manifestants ont démarré leur marche

Des manifestations ont eu lieu ce samedi

Ce samedi 5 mars, une autre manifestation de soutien au peuple ukrainien avait eu lieu vers 11 h sur la place de l'Albertine à Bruxelles, à l'initiative du mouvement "Together 4 Freedom". Selon les estimations de la police de Bruxelles-Ixelles, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Elles représentaient de différentes communautés et pays.

La chanson caritative "We are the world" a été diffusée tandis que le slogan phare "Putin to Hague" (Poutine à La Haye) appelait à traduire le président russe Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale pour crime de guerre.

Le slogan "Act now, Protect our sky" (Agissez maintenant, protégez notre ciel) était aussi repris sur des pancartes, alors que l'Otan a décidé vendredi de ne pas instaurer de zone d'exclusion aérienne en Ukraine. "On comprend que l'Otan ne peut pas agir directement, mais on voudrait que des pays comme la France ou la Turquie agissent à leur hauteur et ferment le ciel ukrainien, au moins au-dessus des centrales nucléaires", plaide Marta Barandiy, une des fondatrices de Promote Ukraine.