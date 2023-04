Stand-up : Le TTO et l’ULB s’associent pour soutenir les humoristes de demain !

Pour cette année académique, le service Culture de l’ULB a lancé un nouveau projet à destination des étudiant·e·s et des membres du personnel de l’université : des ateliers pour découvrir et se former au stand-up. " Nous proposons déjà beaucoup d’ateliers : orchestre, théâtre, un club d’échecs, etc. mais il nous manquait vraiment des ateliers sur l’humour et le stand-up. C’est chose faite ! " explique Julien Brasseur, chargé de projets pour ULB Culture et coordinateur des ateliers de stand-up.

Dans le stand-up, un·e humoriste, seul·e sur scène, sans décor et sans accessoire, nous prend à témoin le public et tente de nous faire rire en abordant des situations du quotidien. Très populaire dans les années 2000 avec le Jamel Comedy Club par exemple, ce genre comique revient en force à Bruxelles avec une scène bouillonnante, prolifique et très créative. Parmi les humoristes belges, on peut notamment citer Guillermo Guiz, Fanny Ruwet, Pablo Andres, Dena, Inno JP, PE, Manon Lepomme, Kody ou encore GuiHome.

Dans la capitale, plusieurs initiatives et clubs soutiennent aussi l’émergence de nouveaux talents comme le collectif What the Fun, la plateforme Open Mic, le Comedy Ket ou le Kings of Comedy Club. " L’an dernier à l’ULB, nous avons proposé plusieurs spectacles de stand-up dont celui de Guillermo Guiz. Ces représentations ont connu un gros succès. Il y a vraiment un engouement, un intérêt croissant pour le stand-up. A L’ULB, on s’est alors dit qu’on allait rejoindre le mouvement et proposer des ateliers d’initiation. "

Julien a d’ailleurs décidé de lui-même participer à ces ateliers. Parmi les apprenti·e·s humoristes, la plupart sont des amateurs·rices, même si certain·e·s ont déjà foulé les planches d’une scène et ont un peu d’expérience. Lors des quatre séances, tous·tes ont présenté un début de sketch et l’ont amélioré grâce aux conseils de quatre figures montantes du stand-up : Gaëtan Delferière, Emilie Croon, Sacha Ferra et Farah El Hadji Zapatero. " Dans ces ateliers, nous avons développé les bases du stand-up : les techniques d’écriture, la présence scénique, l’interprétation, la voix, le rapport au public, etc. Mais nous avons aussi reçu des informations théoriques sur le métier : les bonnes scènes, les bons contacts, ce qu’il faut faire et ne pas faire, comment entrer dans cet univers. Je suis un pur débutant et j’ai été ravi de participer à ces ateliers et de rencontrer nos coachs ", explique Julien.