Stand-up festival : 7 humoristes, 7 tranches de vie qui déboulent sur la scène du Théâtre de Liège fin juin

Un micro, une scène, pas de décor, le stand-up envahit les salles mais rarement les scènes des grandes institutions. Le Théâtre de Liège a voulu casser les codes : "ça a démarré d’une volonté de s’ouvrir à un public qui ne venait pas forcément au Théâtre de Liège et on a aussi mené une petite enquête auprès d’une centaine de jeunes d’horizons divers et on s’est rendu compte que le stand-up était la pratique artistique qui parlait le plus aux jeunes. On avait aussi l’envie d’accueillir des artistes qui n’ont pas l’habitude de se produire sur des centres scéniques reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles", explique Samir Bakhtar, le coordinateur du Festival. Après une première édition toujours placée sous le signe des jauges réduites pour cause de crise sanitaire, l’édition 2022 permettra de revoir les sourires des spectateurs.