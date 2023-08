Stand-up et humour au Lac de Genval pour le festival "Il est temps d’en rire"

Dans les jours qui suivront, le public pourra également assister aux spectacles de Nicolas Lacroix, Viktor Vicent et Olivier de Benoist. L’humoriste revient en effet avec son quatrième spectacle : "Le petit dernier". Après ses trois premiers spectacles qui ont cartonné, Olivier de Benoist abordera la paternité et son rapport aux enfants devant le public du festival. Ecrit après la naissance de son quatrième enfant, le one man show souligne, selon l’humoriste, "la bêtise de faire un enfant, la plus belle des bêtises". Ce sera donc sous couvert d’un humour trash et irrésistible qu’Olivier de Benoît donnera des conseils et des avertissements aux futurs parents. L’occasion également pour l’humoriste de mettre en avant l’implication plus importante des jeunes papas dans l’éducation des enfants. Une évolution, pour lui, plus que bienvenue.

Pour sa quatrième édition, le festival "Il est temps d’en rire" propose toujours une recette efficace où se mélange intelligemment stand-up, spectacles vaudevilles et têtes d’affiche. L’édition d’été se poursuivra jusqu’au trois septembre avant de laisser place à son édition hivernale à partir du 15 décembre.