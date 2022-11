Stan Wawrinka et l’importance de Roger Federer dans sa carrière : "Il m’a pris comme un grand frère"

Cela fait plus de deux mois que Roger Federer a dit adieu au tennis. Un départ qui n’a laissé personne indifférent tant le Suisse a marqué l’histoire de la petite balle jaune, et du sport en général. Et s’il y a quelqu’un qui est bien placé pour parler du Bâlois, c’est son compatriote Stan Wawrinka.

Présent dans l’émission "En Aparté" sur Canal +, l’homme aux trois Grands Chelems est revenu sur l’importance de son aîné dans sa carrière. "J’ai versé quelques larmes quand il est parti. Quand je vois ce qu’on a vécu, cela me rappelle que quand je suis arrivé sur le circuit, il était déjà au top du tennis. Il m’a pris comme un grand frère. On s’est beaucoup entraîné ensemble et je l’ai énormément côtoyé. C’est devenu un ami par la suite, on était au même niveau d’entraide. Je lui dois énormément dans ma carrière".

Le joueur de 37 ans reconnaît également que la comparaison a parfois été difficile avec l’homme aux vingt majeurs. "C’est la réalité. Mais comme dans toute situation dans la vie il y a du positif et du négatif. Le positif ? J’ai grandi et je me suis amélioré grâce à lui. J’ai aussi gagné les Jeux Olympiques (en 2008) et la Coupe Davis (en 2014). Ce sont deux des plus gros titres de ma carrière. Mais c’est clair qu’arriver derrière lui en Suisse et peu importe mes résultats, ça allait être à des années-lumière. Personne n’arrivera à faire ce qu’il a fait".