Stan Wawrinka, des larmes pour oublier quatre ans de galère : "C'est stupide mais j'aime tellement ce sport"

C'est l'histoire d'un gars qui n'a jamais rien lâché. Qui s'est toujours battu comme un acharné, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Sur les courts, dans la vie, Stan Wawrinka est un guerrier. Un vrai.

Sa carrière de triple vainqueur de Grand-Chelem, beaucoup en rêveraient. Mais ces mêmes personnes auraient sans doute fait une croix sur cette-dite carrière, quand les tracas et les bobos ont décidé de cyniquement et progressivement se mêler à la fête.

Wawrinka, lui, n'a jamais abandonné, même si, au fond de lui, il doit probablement avoir douté par moments. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs ? De longs mois sans jouer, des blessures à répétition, d'autant plus frustrantes et handicapantes à 35 ans bien tassés.

Et puis un come-back que plus grand-monde n'attendait. Tout le monde, sauf lui, sans doute. 3e tour à Wimbledon et défaite, avec les honneurs, contre le maître Novak Djokovic en trois sets en 2023.

Puis, ce superbe parcours à l'Open de Croatie ces derniers jours. Là où tout avait commencé pour lui, là où il avait empoché son tout premier titre en 2006, alors qu'il n'avait que 21 ans, contre... Djokovic.

17 ans plus tard, il s'est offert un émouvant chant du cygne. Grâce à sa victoire, en deux sets contre Lorenzo Sonego en demi-finale, il s'est ouvert les portes de sa 1e finale depuis 2019.

Et si la dernière marche a été trop haute pour lui et qu'il a dû rendre les armes contre Alexei Popyrin au terme d'un superbe combat (6-7, 6-3, 6-4), l'essentiel est évidemment ailleurs.

À chaud, il mesurait le chemin parcouru pour en ré-arriver là. Incapable de contenir ses larmes, il s'est adressé au public : "Je sais que c’est stupide de pleurer mais j’aime tellement ce sport. J’ai vécu une semaine incroyable, j’espère vous revoir l’année prochaine”.

Alors qu'il y a quelques mois, son avenir sur les courts s'inscrivait en pointillé, le rendez-vous croate est désormais déjà pris pour l'année prochaine. Résilience, courage, talent, exceptionnel Stan Wawrinka.