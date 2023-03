« Stan Culture » et K-pop: ces fans sans limite sur Internet

Mais les fans de K-pop ne font pas que de la promo pour leurs groupes préférés, ils s’investissent aussi pour des causes sociétales. Une semaine après la mort de Georges Floyd, les Américains dénonçant le racisme et les violences policières ont trouvé un soutien de taille: les fans de K-pop. Ils ne sont pas seulement hystériques, ils ont un cœur et des valeurs à défendre. Le site musical spécialisé Billboard explique notamment le phénomène par le fait que la musique coréenne est "une industrie fortement inspirée et influencée par la musique et la culture noire".

Quoi qu’il en soit, les fans de K-pop ont décidé d’embrasser cette cause et de mettre toutes leurs connaissances et leur savoir-faire en matière de réseaux sociaux au profit du mouvement Black Lives Matter. Beaucoup d’entre eux ont ainsi décidé d’arrêter les initiatives pour promouvoir leurs artistes préférés pour laisser la place à Black Lives Matter.