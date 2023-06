Stages d’été : les inscriptions ne décollent pas, selon plusieurs organisateurs

A un petit mois du début des vacances d’été, plusieurs organisateurs de stages sont inquiets. Il semblerait effectivement que le taux d’inscrits soit plus bas que l’an dernier, et même beaucoup plus bas dans certains cas. "L’an dernier, nous avions une centaine d’inscrits mais, pour l’instant, nous n’en avons que dix-sept", explique ainsi Gaëlle de Fays, présidente de l’asbl Arts Emoi, qui organise des stages axés sur la musique et le bien-être à la Bruyère, en Province de Namur. Un désintérêt auxquels sont confrontés d’autres opérateurs, comme Denis Detinne, de l’asbl Promosport, également membre du mouvement des organisateurs d’extrascolaire et de stages, qui regroupe une trentaine d’associations : "En ce moment, on sent que les gens se réveillent et que les inscriptions sont meilleures, mais on reste en moyenne à -50% d’inscrits par rapport à la même période l’an dernier" explique-t-il.