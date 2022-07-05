Літнье стажування для дітей | Stages d’été à Bruxelles

Десяток Українських дітей наразі беруть участь у стажуваннях та літніх перебуваннях, які організовує місто Брюссель. Ці заходи організовані організацією “Jeunesse à Bruxelles” для дітей віком від 3 до 12 років, які відвідують навчальні заклади міста Брюссель. Є вільні місця!

На дитячих площадках організовуються веселі розваги протягом дня, на стажування приймають дітей близько одного року протягом тижня (з понеділка по п’ятницю), а перебування схоже на дитячий табір(діти сплять і їдять на місці протягом усього періоду перебування).

Дітей можна зареєструвати на заходи, організовані ближче до місця проживання. Не панікуйте, якщо вони не розмовляють французькою, організатори мають у своєму розпорядженні засоби спілкування, а за потреби їм надають допомогу.

Наразі є місця для проживання (Combreuil або Mariakerke) і кілька місць для стажування. Що стосується стажування, пізня реєстрація може бути занепокоєна, за умови забезпечення достатнього нагляду (стандарти нагляду Управління з питань народження та дитинства, ONE).

Ціни та реєстрація: https://www.jeunesseabruxelles.be/site/