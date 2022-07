Літнье стажування для дітей | Stages d’été à Bruxelles

Une dizaine d’enfants ukrainiens participent actuellement aux plaines, stages et séjours d’été prévus par la Ville de Bruxelles. Ces activités sont organisées par l’asbl Jeunesse à Bruxelles pour les enfants de 3 à 12 ans fréquentant les structures d’enseignement de la Ville de Bruxelles. Il reste des places!

Les plaines proposent des activités ludiques à la journée, les stages accueillent les enfants autour d’un thème pendant une semaine (du lundi au vendredi), et les séjours s’apparentent à des vacances en pension complète (les enfants dorment et mangent sur place pendant toute la durée du séjour).

Les enfants peuvent être inscrits pour les activités organisées au plus proche de leur lieu de vie. Pas de panique s’ils ne parlent pas le français, des outils de communication sont à disposition des animateurs et des renforts sont prévus si nécessaire.

Il reste actuellement des places pour les séjours (Combreuil ou Mariakerke) et quelques places pour les stages. Concernant les plaines de vacances, les inscriptions tardives peuvent être traitées, pour autant qu’un encadrement suffisant soit assuré (normes d’encadrement de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, ONE).

Site & inscriptions : https://www.jeunesseabruxelles.be/site/