RTBFPasser au contenu

Ukraine - Україна

Літнье стажування для дітей | Stages d’été à Bruxelles

Літнье стажування для дітей | Stages d’été à Bruxelles
il y a 2 heures2 min
Par Catherine Tonero

Десяток Українських дітей наразі беруть участь у стажуваннях та літніх перебуваннях, які організовує місто Брюссель. Ці заходи організовані організацією “Jeunesse à Bruxelles” для дітей віком від 3 до 12 років, які відвідують навчальні заклади міста Брюссель. Є вільні місця!

На дитячих площадках організовуються веселі розваги протягом дня, на стажування приймають дітей близько одного року протягом тижня (з понеділка по п’ятницю), а перебування схоже на дитячий табір(діти сплять і їдять на місці протягом усього періоду перебування).  

Дітей можна зареєструвати на заходи, організовані ближче до місця проживання. Не панікуйте, якщо вони не розмовляють французькою, організатори мають у своєму розпорядженні засоби спілкування, а за потреби їм надають допомогу.

Наразі є місця для проживання (Combreuil або Mariakerke) і кілька місць для стажування. Що стосується стажування, пізня реєстрація може бути занепокоєна, за умови забезпечення достатнього нагляду (стандарти нагляду Управління з питань народження та дитинства, ONE). 

Ціни та реєстрація: https://www.jeunesseabruxelles.be/site/ 

https://www.jeunesseabruxelles.be/site/
https://www.jeunesseabruxelles.be/site/ © Tous droits réservés

Une dizaine d’enfants ukrainiens participent actuellement aux plaines, stages et séjours d’été prévus par la Ville de Bruxelles. Ces activités sont organisées par l’asbl Jeunesse à Bruxelles pour les enfants de 3 à 12 ans fréquentant les structures d’enseignement de la Ville de Bruxelles. Il reste des places!

Les plaines proposent des activités ludiques à la journée, les stages accueillent les enfants autour d’un thème pendant une semaine (du lundi au vendredi), et les séjours s’apparentent à des vacances en pension complète (les enfants dorment et mangent sur place pendant toute la durée du séjour).

Les enfants peuvent être inscrits pour les activités organisées au plus proche de leur lieu de vie. Pas de panique s’ils ne parlent pas le français, des outils de communication sont à disposition des animateurs et des renforts sont prévus si nécessaire.

Il reste actuellement des places pour les séjours (Combreuil ou Mariakerke) et quelques places pour les stages. Concernant les plaines de vacances, les inscriptions tardives peuvent être traitées, pour autant qu’un encadrement suffisant soit assuré (normes d’encadrement de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, ONE).

Site & inscriptions : https://www.jeunesseabruxelles.be/site/

Articles recommandés pour vous