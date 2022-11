Stage+, la nouvelle plateforme de streaming audio et de concerts classiques de Deutsche Grammophon

Le label jaune iconique de la musique classique qui fêtera ses 125 ans l'année prochaine a décidé en cette fin de mois de novembre de se lancer dans l'aventure du streaming de concerts et de disques sur sa nouvelle plateforme Stage+. Xavier Flament nous en dit plus dans son échappée musicale.

Le projet n'est pas récent : Deutsche Grammophon avait en effet lancé à la hâte DG Stage durant les confinements liés à la pandémie. Le label a décidé de retravailler sa formule ainsi que sa plateforme et sa dernière évolution s'appelle Stage+. Deutsche Grammophon croit toujours au streaming des concerts live et ce, même si les concerts ont repris dans les salles. La plus veille et la plus prestigieuse firme de disques classiques, qui fêtera ses 125 ans l’an prochain, a des moyens puisqu’elle appartient au groupe Universal. Après le lancement de DG Stage, Frank Briegmann, le patron d’Universal Music et de Deutsche Grammophon, a constaté qu’il y a, dit-il, "une croissance significative de la demande de concerts et d'opéra diffusés en direct."

DG vient donc de lancer la dernière évolution de sa plateforme numérique, qui devient Stage+, et qui permet d’accéder non seulement aux dernières sorties de DG et Decca, à l’énorme fonds d’archives du label jaune, à des interviews et des documentaires, mais aussi à ces concerts diffusés en direct depuis les plus belles salles du monde.

Le lancement de la plateforme a eu lieu vendredi soir avec le récital du pianiste islandais Vikigur Olafsson, depuis la salle toute rouge de l’Harpa, près du port de Reykjavik, avec From Afar, le programme de son dernier disque sorti chez Deutsche Grammophon. Ce lundi soir, à 19h, ce sera la première en audio et vidéo du Ring de Wagner donné cet été à Bayreuth et passé récemment sur Musiq3.