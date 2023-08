Stage inclusif : handicap ou non, les enfants s'intègrent et nouent des liens

Applaudissements, mouvements de vague et jeu de jambes, une trentaine de jeunes répètent une chorégraphie qu'ils présenteront à leurs parents à la fin du stage. Durant toute cette semaine, au site provincial de Marcinelle à Charleroi, tout le monde est mélangé, les enfants valides et ceux en situation de handicap. Même s'il a fallu adapter les animations. "On propose des activités sportives et culturelles, des bricolages etc. Et comme on accueille des enfants valides et des jeunes avec un handicap moteur ou déficient intellectuel, on réfléchit donc à ce que l'on met en place pour que ce soit adapté à tout le monde" précise Alicia, animatrice handisportive. "Et la plupart du temps, les enfants s'intègrent bien ensemble. On ne voit pas de différence entre eux. Tout le monde se mélange et c'est ce qui fait la beauté du stage".

"Des amitiés perdurent, même en dehors des stages"

L'objectif est donc l'inclusion. Tout le monde joue ensemble et ce, pour le plus grand bonheur des participants. "Ce n'est pas la première fois que je fais ce stage. J'adore apprendre les pas de danse. C'est mon activité préférée cette semaine " nous explique Emilie, 17 ans. Avec son éducatrice, elle bouge en rythme dans son fauteuil, le sourire aux lèvres. "Ce que j'aime, c'est que l'on fait des connaissances avec des enfants d'autres handicaps et avec des enfants valides". Elle retrouve d'ailleurs à chaque fois son amie Inaïa car ces jeunes reviennent d'année en année et les éducateurs s'en félicitent !

"Ces jeunes se font des amis et avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a des amitiés qui perdurent, même en dehors des stages" se réjouit Sylvie Vanderstraeten, coordinatrice au SAPASH, le service d'action provinciale d'animations et de sensibilisation au handicap. "Ils nouent des liens entre eux ici et puis ça se poursuit dans la vie de tous les jours donc notre but est atteint".