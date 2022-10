Stage de vacances original : réaliser une citrouille en verre soufflé

Qui dit vacances scolaires, dit stage. Il faut occuper les enfants durant deux semaines. Ils peuvent par exemple préparer la fête d’Halloween. Et se transformer en citrouille chez un souffleur de verre de la région liégeoise. C’est le cas pour Mirabelle, Célia et Romain, qui ont pu réaliser leur propre citrouille dans l’atelier et sous les conseils du souffleur Christophe Genard, sur le site du Val Saint-Lambert à Seraing.

Un stage pour le moins original durant lequel ils ont même pu choisir la couleur de leur citrouille mais ils devront attendre 24 heures pour pouvoir la récupérer. Une citrouille à 50 euros.