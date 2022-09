Stadia, console oubliable s’il en est de Google, signe sa fin de vie

Pas besoin d’équipement dédié, il suffit de télécharger une application, d’utiliser une manette compatible et d’avoir accès à une bonne connexion internet, venant ainsi concurrencer frontalement Stadia dès son lancement, avec cependant un catalogue nettement plus étoffé.

Le groupe a même récemment noué un partenariat avec le fabricant sud-coréen Samsung afin d’intégrer directement dans leurs téléviseurs connectés la possibilité d’accéder à Game Pass.

Ses grands concurrents Sony et Nintendo se sont aussi positionnés sur ce marché du "Netflix des jeux vidéo". Tout comme Apple, avec Arcade, et plus récemment Amazon, avec sa plateforme Luna.