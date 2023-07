Stade national de hockey à Wavre : une solution a été trouvée pour le financement

C’était un problème épineux : suite à l’augmentation des prix des matériaux de construction, il a fallu revoir le budget du futur stade national de hockey, qui sera construit à Wavre et accueillera la Coupe du monde 2026. Celui-ci devait être financé par le Gouvernement wallon, la Province du Brabant wallon, la Ville de Wavre et sa Régie communale autonome, le Lara Hockey Club Wavre et la Fédération belge de hockey. Finalement, l’ensemble des acteurs ont ajouté des billes, et la Loterie Nationale s’est jointe au projet, à hauteur de 500.000 euros.

Le Gouvernement wallon a annoncé l’octroi d’un subside complémentaire de 412.576,68 euros. La Province du Brabant wallon, elle, s’est engagée à octroyer un montant supplémentaire de 200.000 euros. A priori, les travaux devraient donc pouvoir commencer au mois de septembre comme espéré.