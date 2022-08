Stacie Graham et les "guerrières" d'un yoga plus ouvert.

Selon l'Institut Global Wellness, le yoga et le Pilates (une forme d'exercices axée sur l'alignement postural) représentent près de 30 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires. D'après Mme Graham, cette réussite et cette popularité toujours croissante du yoga en Occident masque pourtant un manque d'inclusion qui touche plus généralement tout l'univers du "fitness" malgré une image de bienveillance. "Nous sommes à Londres et si vous allez dans n'importe quelle salle de gymnastique ou studio de yoga (...), vous ne verrez probablement pas un reflet de la population de cette agglomération" ultra-cosmopolite mais "très probablement des femmes blanches très athlétiques issues de la classe moyenne", remarque-t-elle.

Un sondage auprès de professeurs et d'adeptes du yoga au Royaume-Uni a fait ressortir que 87% étaient des femmes, 91% des Blancs.

Mme Graham vient de publier "Yoga as resistance" pour aider les professionnels du secteur à diversifier leur public. Pam Sagoo, propriétaire de Flow Space Yoga dans le quartier multiculturel de Dalston, est venue participer à son atelier : elle veut s'assurer que son studio ouvert il y a six mois est "accueillant pour tous". "Les gens plus âgés, LGBTQ, les Noirs, les gens qui sont plus corpulents...", énumère-t-elle. Ntathu Allen, professeure de yoga, confie de son côté qu'il arrive qu'on lui "demande si je suis vraiment professeure" quand elle arrive dans un nouveau studio. Elle s'est spécialisée dans des sessions de "respiration et guérison" pour les femmes de couleur.