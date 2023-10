Stacey Kent Trio présente " Songs From Other Places " à Anvers le 5/11

" Songs From Other Places " est une collection aussi captivante qu’éclectique de duos voix-piano, qui a vu le jour lorsque " I Wish I Could Go Travelling Again " est devenue la chanson la plus demandée au cours de l’année 2020, au plus fort du confinement. Notamment, cette chanson a été spécialement écrite pour elle par Kazuo Ishiguro, Prix Nobel de littérature, et Jim Tomlinson. Un projet d’enregistrement à distance a donné naissance à un album et aussi à un projet de tournée mondiale très réussi, qui réunit Stacey et ses deux complices les plus intimes et les plus anciens.

Le répertoire de " Songs From Other Places " est une exploration des thèmes du lieu, de l’appartenance et du pouvoir transformateur du voyage. Il comprend des chansons de Paul Simon, Jobim, Weil et Gershwin, Lennon et McCartney, Stevie Nicks, ainsi que de nouvelles compositions originales de Tomlinson et Ishiguro, toutes interprétées dans le style enivrant de Stacey, dans une fusion de langues latines.

Certaines musiques semblent destinées à correspondre à un moment précis dans le temps. SONGS FROM OTHER PLACES distille ce niveau de sublime réconfort... La voix cristalline et limpide de Stacey Kent et le piano lyrique d'Art Hirahara font de cette musique précisément 'ce dont le monde a besoin maintenant’

- Le magazine JAZZ TIMES