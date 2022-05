Stacey Kent à La Louvière pour honorer le jazz au féminin

En ouverture, un concert de prestige au Théâtre avec la chanteuse américaine Stacey Kent. Nominée aux Grammy Awards, elle possède un chant qui vient littéralement de l’âme. Elle nous présente ici son dernier projet "Songs from Other Places".

Le lendemain, ce sera au tour de Chrystel Wautier et Ingrid Nomad de partager la scène du Palace pour un double concert.

Enfin, le samedi 4 juin, pas moins de cinq groupes, tous menés par des artistes féminines, donneront un concert dans le cadre prestigieux du site minier du Bois-du-Luc : Bettina Kusel, Françoise Derissen, Barbara Wiernik, Nabou Claerhout et le spectacle "Nina, New Dawn Tribute to Nina Simone".



Les artistes Jean-Claude Salemi, Raymond Saublains et Christian Verlent accrocheront leurs œuvres dans une exposition intitulée "Trois regards sur le jazz".

Stacey Kent

Pour ce voyage musical chanté en anglais, en français et en portugais, c’est l'extraordinaire pianiste Art Hirahara qui accompagne Stacey. Songs From Other Places est une exploration des thèmes du lieu, l'appartenance et le pouvoir transformateur du voyage. Il comprend des chansons de Paul Simon, Jobim, Kurt Weil et Ira Gershwin, Lennon & McCartney, Stevie Nicks, plus deux originaux de Tomlinsonet du Prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro (Jeudi 2 juin, Le Théâtre).