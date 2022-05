Stacey Dooley : la célèbre journaliste d’investigation de la BBC débarque sur Tipik

La marque de fabrique de Stacey, c’est certainement son franc-parler et sa grande empathie. Si elle n’est pas toujours d’accord avec ses interlocuteurs, elle fait toujours l’effort d’écouter sans juger. Pourtant, elle n’y va pas par quatre chemins : son style franc et direct en ébranle plus d’un. “N’avez-vous pas l’impression de faire quelque chose de totalement immoral ?,” lance-t-elle de but en blanc à la vendeuse d’armes. Et au survivaliste à l’abri dans son bunker, elle demande sans hésiter si tout ça valait vraiment le coup de perdre sa femme et ses amis.

Une journaliste d’investigation certes pas comme les autres: avec plus d’un million de followers sur son compte Instagram, Stacey est aussi une jeune femme de 35 ans stylée et branchée que suivent toutes les londoniennes. Il y a deux ans, sa nouvelle love story a ravi ses fans: c’est sur l’émission de télé réalité Strictly Come Dancing que Stacey rencontre son partenaire de danse Kevin Clifton avec qui elle vit aujourd’hui à Londres.