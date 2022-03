Stace, l’invitée de Classic 21 Lounge

Ce 5 mars, nous recevons la chanteuse Stace à l’occasion de la sortie de son premier mini-album ‘Green Onyx’. Stace, de son vrai nom Stacy Claire, est une auteure et compositrice qui vit à Bruxelles. Dans un total lâché prise, elle nous fait le cadeau de son premier opus influencé tant par la néo-soul, le R&B, la folk que par le jazz.

Figure émergente de la scène belge néo-soul, Stace a une force vocale aussi intangible que sensuelle. Ses notes aux couleurs chaudes s’allient à des textes où se croisent la nostalgie, le besoin continuel de renouveau et l’espoir face à l’inconnu. Écrit et composé par la chanteuse elle-même, ce mini-album est comme un rêve éveillé dans lequel il est facile de se laisser emporter par la voix organique et pleine de douceur de la jeune artiste. Une spontanéité qui va finalement de pair avec une certaine virtuosité. Ce samedi elle nous propose un moment unique, suspendu, pour découvrir une chanteuse d’exception à l’énergie bienveillante et communicatrice.