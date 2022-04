Stabilité d'une passerelle menacée à Liège: le trafic routier et fluvial fortement perturbé

C'est toujours le blocage total du côté de Sclessin et Ougrée. Les deux rives de la Meuse sont inaccessibles à cause d'un accident en début de semaine: une barge a heurté une colonne d'une passerelle technique qui surplombe les quais et le fleuve.

Des experts se sont rendus sur place et leur constat est clair: la passerelle est stable pour l'instant, mais en cas de grands vents, elle pourrait s'effondrer.

Il va donc falloir la démonter, ce qui prendra tout de même 2 à 3 semaines.

Des conséquences considérables pour le trafic

En attendant, les conséquences sont considérables pour le trafic routier, le trafic fluvial, et pour les entreprises installées tout autour.

La circulation automobile est en effet totalement interdite sur les quais de la rive droite et de la rive gauche, donc les Nationales 90 et 617.

Le trafic sur la Meuse est lui aussi totalement interrompu. Or, il faut le savoir, une soixantaine de bateaux passent par là quotidiennement pour accéder au port autonome ou au port pétrolier. Sans compter les bateaux croisières qui transportent les touristes.

Pascal Roland, représentant d'une organisation professionnelle de batellerie le confirme, pour les bateaux, il n'y a aucune alternative. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. "C'est une catastrophe" explique-t-il. "Il faut savoir que nous, ce n'est pas comme sur la route, on ne sait pas se détourner, il n'y a pas de déviation possible puisque le fleuve ne possède pas un carrefour à un endroit où on tourne à droite et où on contourne le problème. Ça, c'est le problème du transport fluvial. Alors maintenant, il faudrait impérativement qu'on intervienne le plus rapidement possible pour essayer de solutionner la situation."

Des usines privées de gaz

Enfin, concernant les entreprises situées à proximité, Liberty Steel ou encore Mosacier, les conduites qui les alimentaient et qui passaient sur la passerelle ont bougé. Résultat: ces usines sont privées de gaz.