St Valentin, un sentiment de maladie d’amour avec le jazzman et artiste soul : Jimmy Norman

Save My Soul remonte le temps jusqu’en 1961, avec Jimmy Norman, chanteur, musicien de jazz et aussi compositeur. Une carte de visite très impressionnante pour cet artiste né à Nashville en 1937 puis installé en Californie dès l’adolescence, qui va montrer très vite de multiples talents pour la musique.

Il sera à l’origine de la réécriture du classique ''Time Is On My Side'' repris par Irma Thomas et popularisé par les Stones, travaillera avec Jimi Hendrix, mais aussi avec un jeune jamaïcain appelé Bob Marley, ce qui permettra à Jimmy Norman de partir un temps pour Kingston et de travailler avec Peter Tosh et Byron Lee.