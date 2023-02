St Valentin : Le 6-8 vous offre un séjour au Château des Thermes de Chaudfontaine

Le Château des Thermes, un lieu d’exception qui conjugue bien-être et plaisir de la table. Laissez-vous choyer dans une atmosphère sereine et raffinée tout en profitant des bienfaits de l’eau thermale.

9 mois après les inondations, le Château des Thermes a fait peau neuve, et a repris ses activités depuis le printemps 2022.

En seulement 5 mois et avec la mobilisation de plus de 70 ouvriers et artisans, le Château retrouve son éclat et son image de marque. Nouveaux équipements, nouveau design, nouveau logo, c’est un véritable lifting qu’ont entrepris Gilbert Lodomez et son équipe. À la source de ces rénovations, pas d’architecte ou de designer, mais l’esprit créatif, innovant et particulièrement atypique de Monsieur Lodomez. Le style rococo appartient désormais au passé, le Château se veut aujourd’hui résolument moderne, plus lumineux et davantage ancré dans la nature. Le bois fait son entrée, et le thème de la forêt s’impose en fil conducteur, par exemple dans les hammams. " Du bois, des troncs, dans le hammam, on a l’impression d’être dans la forêt, et cela n’existe nulle part ailleurs ", confie Gilbert Lodomez.