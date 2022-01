St Lundi : découvrez ce nouveau jeune talent britannique

Bruno Tummers vous fait découvrir un nouveau talent de la pop anglaise, St Lundi. Sa chanson Nights Like This pourrait bien séduire un large public et s'installer dans les programmations des radios.

Si les artistes confirmés comme Pascal Obispo intègrent souvent la programmation de VivaCité, votre radio complicité laisse aussi une grande aux jeunes talents venus d'horizons différents.

À côté de l'Américain Benson Boone, dans le classement du Tip Top, on retrouve un autre nom encore inconnu, celui du Britannique St Lundi.