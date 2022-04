Sri Lanka : une crise économique historique hantée par un lourd passé

Deux ans plus tard, la situation reste critique. Le pays fait face à des pénuries d’aliments, d’essence et de médicament. Sans oublier des coupures de courant à répétition. Une situation lourde à supporter pour les Sri Lankais, mais aussi un cercle vicieux qui repousse encore plus les touristes, et aggrave la situation.

Selon plusieurs économistes, cette crise serait accentuée par une mauvaise gestion du gouvernement, une accumulation de dettes et des réductions d’impôts. La population dénonce également la corruption des autorités.

Le mois dernier, le Sri Lanka, au bord de la faillite a dû dévaluer sa monnaie. Le gouvernement sollicite également un prêt du Fonds Monétaire International. Mais les négociations pourraient durer jusqu’à la fin de l’année.