Sri Lanka : un nouveau président élu, face à la colère du peuple et la pire crise économique du pays

Les manifestants ont promis de poursuivre leurs actions, malgré la fatigue cumulée par quatre mois de contestation. Après son élection, M. Wickremesinghe a mis en garde "les fauteurs de troubles" recourant à des moyens antidémocratiques. Il a promis de faire preuve de sévérité s’ils tentaient de perturber son gouvernement. "Si on essaye de renverser le gouvernement, d’occuper le bureau du président et celui du Premier ministre, il ne s’agit pas de démocratie, et nous traiterons ceux-là avec fermeté", a déclaré Ranil Wickremesingh.