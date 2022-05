Sri Lanka : l'ONU dénonce l'escalade de la violence

L'ONU a dénoncé mardi l'escalade de la violence au Sri Lanka, qui traverse une grave crise économique et politique, et demande aux autorités d'empêcher de nouvelles violences et d'entamer le dialogue avec la population.

"Je suis profondément troublée par l'escalade de la violence au Sri Lanka après que des supporters du Premier ministre ont attaqué des manifestants pacifiques à Colombo le 9 mai ainsi que les attaques contre les membres du parti au pouvoir par la foule", a déclaré la haute commissaire, Michelle Bachelet dans un communiqué.

Sept personnes sont mortes dans ces incidents y compris un parlementaire et deux responsables locaux et 250 personnes ont été blessées, selon le bilan avancé par Mme Bachelet.

"Je condamne toutes les violences et j'en appelle aux autorités à mener une enquête indépendante, détaillée et transparente sur chacun des incidents. Il est crucial que ceux qui sont responsables y compris ceux qui incitent ou organisent les violences aient à rendre des comptes", a souligné l'ancienne présidente du Chili.