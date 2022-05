Sri Lanka : au moins trois morts et plus de 150 blessés lors de violences

Le Premier ministre sri-lankais Mahinda Rajapaksa a démissionné lundi, peu après des affrontements entre ses partisans et des manifestants antigouvernementaux, qui ont fait au moins trois morts et plus de 150 blessés.

Le Premier ministre de 76 ans a adressé sa lettre de démission à son frère cadet et président Gotabaya Rajapaksa. Son départ entraîne automatiquement la dissolution du cabinet.

Mais le plus grand parti d’opposition du pays avait déclaré avant les affrontements de lundi qu’il ne rejoindrait aucun gouvernement dirigé par un membre du clan Rajapaksa.

Des milliers de partisans de Gotabaya Rajapaksa et de son frère Mahinda, armés de bâtons et de matraques, ont attaqué lundi les manifestants qui campent devant le bureau du président depuis le 9 avril.