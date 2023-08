Squid : Point de rencontre entre Radiohead et Sonic Youth ? Réponse en interview…

Salut Ollie ! Pour commencer, quelles seraient, selon toi, les principales différences entre le premier album de Squid et le nouveau "O Monolith" ?

Ollie Judge : Déjà, avant notre premier album, je n’étais pas batteur. Je m’occupais des arrangements électroniques. Je gérais l’ordinateur et je chantais un peu à côté. Anton jouait de la guitare et Louis du piano. Ça, c’était la configuration initiale. Par la suite, je me suis mis à la batterie, tout en continuant à chanter. À l’époque, je considérais ma voix comme l’un des modules de la batterie. Je ne séparais pas forcément les choses. Mon chant était donc très… percussif. J’avais tendance à gueuler dans chaque morceau. Aujourd’hui, c’est en train de changer… Cette évolution est à mettre en relation avec l’explosion de la vague post-punk. De nombreux groupes associés à ce courant musical crient dans leurs chansons. Là, j’ai vraiment ressenti l’envie de m’éloigner de cette esthétique, de me démarquer. Cela implique de devenir meilleur chanteur. Pour m’améliorer, je peux compter sur ma compagne : elle est chanteuse de formation classique. Elle m'aide à perfectionner ma technique vocale. Sur "O Monolith", je pose beaucoup mieux ma voix. La principale différence avec les débuts de Squid est là.

Squid est né à Brighton. Est-ce la meilleure ville d’Angleterre pour former un groupe de rock ?

Ollie Judge : Pas forcément. Brighton est notre point de départ. C’est là que nous avons fait nos débuts, mais surtout nos études. À l’époque, l’idée était surtout de trouver un passe-temps qui nous permettait de faire la fête sans dépenser une thune. Squid a grandi comme ça, en 2016, au plus près de la culture punk et DIY. Aujourd’hui, nous vivons tous les cinq entre Londres et Bristol. Ce sont deux villes qui, elles aussi, se prêtent plutôt bien aux activités d’un groupe de rock. (Sourire)

Quels étaient les références musicales de Squid au tout début de l’aventure ?

Ollie Judge : Justement, c’était un peu le problème… Nous avions tous des goûts très différents. Il a donc fallu trouver un terrain d’entente et l’exploiter au mieux. L’espace d’expression commun a été le krautrock. Nous étions tous d’accord sur l’impact de groupes allemands comme Can ou NEU! Nous étions aussi de grands fans de BEAK>, le projet créé par Geoff Barrow (Portishead). Ce qui est marrant, c’est que nous n’avons jamais été identifié comme un groupe krautrock. Les médias nous ont tout de suite catalogué comme une formation post-punk.