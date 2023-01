Lors de cette quatrième soirée des auditions, vous avez découvert H-UP, un groupe provenant du Hainaut spécialisé dans le hip-hop, les acrobaties et le poping smurf. À l’origine de ce groupe, il y a Yannick Hardy (34 ans), un danseur passionné qui a baigné dans la danse depuis son plus jeune âge. Au fil des années, Yannick a enchaîné les concours internationaux, la scène, la télé, les championnats du monde de hip-hop, et il a aussi été l’heureux vainqueur de Belgium’s Got Talent. Aujourd’hui, c’est aux côtés de ses quatre autres danseurs qu’il a souhaité se présenter à The Dancer !