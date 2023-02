Squid Game 'en vrai' : témoignages des candidats de cette téléréalité inhumaine

Comme on vous l’expliquait, il y a quelques semaines, des médecins ont été appelés à la rescousse sur le tournage de la téléréalité Squid Game suite à des hypothermies. Grâce à Variety, on vous communique plus de détails sur ce désastre inhumain.

Pour rappel, la série dramatique de survie sud-coréenne a été adaptée en téléréalité. Le tournage a débuté le 25 février dernier et depuis, il fait parler de lui pour ses conditions de travail désastreuses qui ont fortement impacté les participants.

La première journée de production a commencé très tôt, les candidats se sont réveillés à 3h30 du matin. Ils avaient eu l’autorisation de garder leur manteau et à leur arrivée sur le plateau, ils avaient également reçu des chauffes mains et des chauffe-pieds, ainsi que deux paires de sous-vêtements thermiques et des chaussettes, qu’ils pouvaient porter toute la journée. Toutefois, la production leur a tout retiré avant le REC. De plus, selon les candidats, on leur avait dit que la célèbre épreuve "1, 2, 3 soleil" n’allait durer que deux heures avec des poses à tenir pendant deux minutes, mais le jeu s’est transformé en une épreuve d’environ sept heures. Et cela dans des conditions extrêmes, le tournage s’est déroulé dans un ancien hangar de la Royal Air Force au Royaume-Uni, à des températures négatives.