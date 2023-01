Squid Game "en vrai" : des médecins appelés à la rescousse sur le tournage pour hypothermie

La version "reality show" du célèbre drama coréen Squid Game est en cours de tournage en Angleterre et, d'après les tabloids The Sun et The Daily Mail, on observerait des "scènes de chaos" pendant le fameux jeu Un, deux, trois, soleil avec la poupée géante.

L'occasion d'apprendre que pour donner l'effet "mort si on bouge quand on ne peut pas" de la série (où les participants adultes jouent à des jeux d'enfants), des poches de faux sang dissimulées dans les vêtements des candidats explosent quand ils sont éliminés, comme si on leur avait tiré dessus.

Comme dans la série dont la saison 2 est annoncée pour bientôt, il y a une très grosse somme d'argent à gagner pour le gagnant (plus de 4 millions d'euros), alors, forcément les candidats sont motivés.

Le problème est que dans le hangar où Squid Game: The Challenge est tourné en ce moment il fait froid, très froid (- 3 degrés) et les candidats ne sont pas suffisamment vêtus pour affronter de telles températures et des médecins sont régulièrement appelés à la rescousse pour des candidats qui s'écroulent, victimes d'hypothermie.

La production affirme de son côté que s'il fait effectivement froid, les candidats y étaient préparés, qu'il n'y a pas eu de blessures sérieuses et que toutes les mesures de sécurité ont été prises.