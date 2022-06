Squid Game, All of us are dead,… Les séries coréennes ont le vent en poupe !

Un grand nombre de kdrama n’ont pas à rougir face à la popularité de Squid Game. Dans le haut du panier des séries coréennes à succès, citons The Silent Sea, Stranger, Kingdom, My Name, Hellbound, sans oublier le très récent All of us are dead, une sorte de Walking Dead coréen.

S’il est certain que ces Kdrama rivalisent avec Squid Game, on ne peut nier que c’est la popularité de cette dernière qui a mis un gros coup de projecteur sur les séries coréennes et a poussé les plateformes de streaming et les chaînes câblées à en produire toujours plus pour contenter les avides spectateurs.