Squid Game : 4 nouveaux acteurs au casting de la saison 2 et trailer de la téléréalité inspirée de la série

Lee Jung-Jae, qui incarne le personnage principal Seong Gi-Hun, sera évidemment de retour. Il retrouvera plusieurs personnages de la saison 1 : Wi Ha-Joon dans le rôle du policier qui recherche son frère, Lee Byung-Hun, qui joue l’homme masqué et le frère disparu en question, et Gong Yoo, l’homme en costume qui recrute les joueurs.

De nouveaux joueurs rejoindront la partie : Yim Si-Wan, chanteur et acteur dans la série "Unlocked", Park Sung-Hoon (The Glory), Yang Dong-Geun (Fighter in the Wind) et Kang Ha-Neul. On ne connaît pas encore quels rôles ils auront. Si leurs noms vous semblent peu connus, sachez que certains de ces acteurs sont de véritables célébrités en Corée du Sud, comme l’indique Digital Spy.

La saison 2 devrait normalement être diffusée fin 2024. Le tournage commencera cet été et durera 10 mois.