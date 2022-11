Squeezie est le 1er Youtubeur à entrer au musée Grévin

Le Youtubeur aux 17,6 millions d’abonnés aura bientôt sa statue de cire dans le célèbre musée parisien. Elle sera inaugurée le 2 décembre prochain.

D’après le communiqué du musée, il a fallu 6 mois de travail pour fabriquer la statue. Pour y arriver, l’équipe de sculpteurs a pris en photo et mesuré Squeezie sous tous les angles pour que la statue soit la plus ressemblante possible. Les mains du Youtubeur ont même été moulées pour s’en assurer.

On ignore comment il sera habillé, mais on sait déjà que le double de Squeezie sera accompagné d’une version cire de son chien Natsu.

La consécration d’une grosse année

Avec ses 17,6 millions d’abonnés sur Youtube et ses 8,1 millions d’abonnés sur Instagram, Squeezie est la première personnalité d’internet à faire son entrée au musée Grévin.

Avec cette reconnaissance, il clôture une grosse année 2022 après avoir notamment battu le record d’audience en direct sur Twitch en France lors du GP Explorer, une course de Formule 3 entre différents Youtubeurs et streameurs (record battu depuis par le match de foot d’Aminematue).