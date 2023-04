Squeezie dénonce le cyberharcèlement dans son nouveau concept de vidéo

Sur Twitch, on peut être banni quand on se comporte mal ou quand on ne respecte pas les règles. Quand cela arrive, on ne peut plus participer au chat. Mais il est possible de faire une demande pour être débanni en expliquant pourquoi on ne souhaite plus l’être. Appelé le "Tribunal des bannis", ce format est populaire auprès des streamers.

Squeezie le fait régulièrement sur sa chaîne Twitch depuis 2021. Il a décidé de reproduire le concept en vrai sur YouTube en invitant deux de ses amis streamers, Gotaga et Kameto dans le "Tribunal des bannis IRL", comme l'explique BFMTV. Il a sélectionné des personnes bannies d’une des trois chaînes pour qu’ils viennent témoigner devant eux à visage découvert. Pour se défendre, certains ont utilisé un PowerPoint, d’autres ont demandé l’aide d’amis pour incarner leur avocat.

Dans cette première vidéo, Squeezie, Kameto et Gotaga analysent la plaidoirie, posent leurs questions et rendent leur verdict à la fin. Des spectateurs "modèles", qui suivent souvent leur live sur Twitch et qui se comportent bien, forment le public. Un délégué élu parmi eux compte pour une voix. S’il y a égalité entre les votes, alors c’est au streamer concerné de choisir la sentence.

En adaptant ce format, le but de Squeezie est de montrer la différence entre comment les gens se comportent en face de vous et comment ils agissent quand ils sont anonymes. De cette façon, le YouTubeur français souhaite combattre le cyberharcèlement : "Nous, ça fait méga longtemps qu’on est sur internet donc aujourd’hui, il y a plein de messages hyperviolents qui passent au-dessus de nous. On s’en fout un peu, quoi. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Globalement, 99% des gens ont un vrai impact sur le moral après avoir reçu des messages comme ça".