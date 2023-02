Squat de la rue des Palais : selon Cécile Jodogne, "l’Etat fédéral n’assume pas ses responsabilités"

Cette interview, c’était aussi l’occasion d’évoquer d’autres dossiers qui occupent les autorités locales et la Région.

Tout d’abord, les inculpations de Michel De Herde, qui a été écarté mais pas exclu. Pourtant, Cécile Jodogne en avait demandé la démission. "J’en prends acte et la gestion de la commune continue sans qu’il exerce ses compétences." En effet, ajoute-t-elle, il faut aussi prendre en compte la présomption d’innocence et laisser la justice faire son travail.

Ensuite, c’est autour de Good Move, le plan qui revoit la mobilité à Bruxelles, que ça crispe toujours : si les conseils communaux sont souvent interrompus par des manifestants anti-Good Move, "aujourd’hui ça devient difficile et ça ne peut pas durer. La démocratie locale est un enjeu important et on ne peut pas accepter qu’on ne puisse pas l’exercer dans son lieu normal. Il y a des mouvements qui veulent empêcher que les conseils se passent calmement. Je le regrette profondément, ça m’inquiète : ces clivages, cette incapacité à entendre les arguments des uns et des autres est compliqué. L’écoute doit être du côté des élus, mais aussi du côté des citoyens", ajoute la bourgmestre faisant fonction.

L’occasion aussi de remettre en question la mise en place du plan. Cécile Jodogne l’admet : "on savait que ce serait difficile, le Covid n’a pas aidé et on n’a pas été assez loin dans la concertation et l’information". Tout en reconnaissant ses torts, elle tient toutefois à rappeler qu’il y a "maintenant, des responsabilités des deux côtés pour avancer."

Et, pour finir, c'est la friche Josaphat qui crispe : là où les socialistes veulent construire plus de 500 logements, les Verts s’opposent à la bétonisation du site. "Pour les autorités schaerbeekoises, c’est un bon équilibre entre le besoin de préserver les espaces verts et celui de construire des logements. J’espère qu’on ne risque pas la paralysie et qu’on pourra avancer sur des projets importants et trouver des solutions."