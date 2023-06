"Squaring The Circle" : Paul McCartney, Noel Gallagher et d'autres dans le premier long métrage d'Anton Corbijn

Hipgnosis était le collectif de Storm Thorgerson et Aubrey Powell - et plus tard Peter Christopherson - qui a créé des pochettes de disques emblématiques pour des groupes tels que Pink Floyd, T. Rex, Led Zeppelin, Black Sabbath, Paul McCartney & Wings et bien d'autres encore. Parmi leurs œuvres les plus intemporelles, citons The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Houses Of The Holy et Electric Warrior.

Aujourd'hui, Anton Corbijn - collaborateur artistique régulier de Depeche Mode, qui a également tourné des classiques de groupes tels que U2, Coldplay, The Killers et réalisé le biopic Control, le film culte sur Joy Division - célèbre l'héritage d'Hipgnosis en réalisant son premier long métrage documentaire.

"En grandissant à la fin des années 60 et dans les années 70, j'étais obsédé par la musique et tout ce qui s'y rapportait, en particulier les pochettes d'album", explique Anton Corbijn. "Les visuels de disques ont joué un rôle important dans mon éducation et j'ai vraiment apprécié de faire ce film car il m'a permis de revisiter les choses que j'aimais à cette époque".

Il poursuit : " Je me souviens très bien du moment où j'ai vu pour la première fois la pochette de "Atom Heart Mother" de Pink Floyd, ainsi que celles de Peter Gabriel. Elles m'ont tout simplement époustouflé et cela m'a conduit à me renseigner sur Hipgnosis, le studio de design londonien qui a conçu certaines des pochettes les plus mémorables de l'époque. "

"Hipgnosis était unique à l'époque et a placé la barre très haut. Nous avons eu la chance que Po Powell soit un conteur hors pair et que tout se soit mis en place malgré le fait que le film ait été tourné pendant la pandémie. J'espère que les gens verront dans ce film un documentaire amusant et instructif sur cette période de la musique et de la conception graphique. "

Le synopsis du film raconte comment Thorgerson et Aubrey Powell "ont formé Hipgnosis à Cambridge pendant l'effervescence des années 60 et sont devenus des rois du rock pendant la période faste des années 70 ".

"Ils ont fait naître des visuels que personne n'aurait pu imaginer, et qui ont popularisé une musique considérée comme marginale, et ont été au cœur de l'époque la plus folle, la plus drôle et la plus créative de l'histoire de la musique populaire. "

"Pendant cette période, les maisons de disques n'ont pas dicté à des artistes comme Peter Gabriel, Pink Floyd, Led Zeppelin et Paul McCartney à quoi devaient ressembler leurs pochettes de disques - c'est Storm et Po qui l'ont fait. Ils ont gagné de l'argent, ils en ont perdu. Ils ont fait de grandes choses, ils ont fait des choses stupides. Ils se sont disputés amèrement ; ils se sont réconciliés. Ils n'ont jamais joué une note, mais ils ont changé la musique".

Le projet final est composé d'images d'archives et de nouvelles séquences, ainsi que d'interviews inédites de Roger Waters, David Gilmour et Nick Mason de Pink Floyd, Jimmy Page et Robert Plant de Led Zeppelin, Paul McCartney, Peter Gabriel, Graham Gouldman de 10cc, Noel Gallagher et bien d'autres encore - et raconte la fameuse histoire du vol d'un cochon au-dessus de la centrale électrique de Battersea pour "Animals" de Pink Floyd.