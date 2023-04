Square Enix sort un jeu où l’IA ne veut pas coopérer et c’est une catastrophe

The Portopia Serial Murder Case est un visual novel d’enquête. Vous incarnez un détective qui tente d’élucider la mort d’un PDG. Tout indique qu’il s’agirait d’un suicide sauf que l’enquêteur que vous incarnez est bien plus entêté et pense qu’il s’agit plutôt d’un meurtre voire d’un assassinat.

Le gameplay de la version de 1983 était le suivant : vous entriez dans une pièce ou vous interagissiez avec des personnages en tentant de trouver des indices et, à l’aide de votre clavier, vous entriez des phrases ou questions précises afin de soit de trouver ces indices, soit d’engager un dialogue qui vous révèlerait des informations précieuses à votre enquête.