Spy, Gesves, Andenne… le berceau de l’Homme de Néandertal en Wallonie [carte interactive]

La grotte Scladina est le seul site de Belgique à faire l’objet de fouilles permanentes et cette découverte est phénoménale, sans doute la plus importante depuis celle de " l’Enfant de Sclayn " en 1993. À l’époque, la mandibule d’un Néandertalien, ainsi que 16 de ses dents, ont été retrouvées. Des années de recherche ont permis de déterminer que l’enfant était une petite fille de 8 ans et qu’elle consommait de la viande d’herbivores vivant dans les plaines.

Cette nouvelle découverte monopolise donc l’intérêt de la communauté scientifique internationale. Mais la Grotte Scladina est loin d’être la seule à avoir dévoilé des ossements du Néandertalien en Wallonie.