Springsteen : la dernière fois de son groupe avant la réunion…

On va évoquer le Last Time de Springsteen avec son E Street Band, formation mythique. Enfin le Last Time avant la réunion…

Le E Street Band, c’est une belle histoire qui se dessine dans la tout fin des années 60 dans le New Jersey. Une bande d’amis réunis autour de leur passion commune pour la musique.

Mais, malheureusement, cette belle histoire prend fin, 20 ans plus tard, en 1989. Alors il n’y aura pas vraiment de grosses disputes, on sait juste qu’entre Bruce Springsteen et le guitariste Steve Van Zandt ça va être un peu…

(la suite en audio).

