Springsteen joue ses derniers titres en live

Le Boss a offert au public du Tonight Show de Jimmy Fallon des versions live de ses reprises de "Nightshift" et "Turn Back The Hands of Time" qui figurent sur son tout dernier album soul, Only The Strong Survive.

L’artiste est en effet invité dans la célèbre émission pour trois soirées. Lors de la première, il a aussi interprété "Do I Love You (Indeed I Do)".

On vous laisse découvrir tout cela en vidéo :