Springclean : Geoffrey Lesire dans les studios de Classic 21 pour la Belgian Music Week

Geoffrey Lesire est venu dans nos studios discuter de son projet récent, Springclean, pour lequel on a déjà pu découvrir trois singles, "Whatever", "Stop You" ou encore "Somebody Told Me".

Au micro de Marie-Amélie Mastin, il a évoqué ses projets pour l'avenir et sa vision du concept d'album, qu'il ne voit pas comme une fin en soi. Il préfère davantage sortir des morceaux uns par uns comme des entités à part entière. Parmi ses influences, il cite des artistes folk-rock comme Jeff Buckley et Simon & Garfunkel.

En studio, il nous a aussi proposé le titre inédit "A Butterfly's wings", avec un texte engagé autour du thème du changement climatique, une chanson qui ne figurera pas sur l'EP Stop You qui sortira en format physique le 25 février (et déjà disponible en format digital).

Pour l’accompagner dans Springclean, Geoffrey Lesire s’est entouré de Gilles Arbeau à la batterie et de Benny Lust à la basse. Le trio propose un cocktail pop/rock puissant et délicieusement mélodique, mêlant des influences indie, garage avec une touche French touch qui nous emporte dans un tourbillon festif et lancinant à la fois.

