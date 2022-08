Sprimont : les éphémères de la pierre, un symposium de sculpture plus court

Caroline Ruizeveld est présente à Sprimont pour la cinquième fois. Elle vient d’Utrecht aux Pays-Bas et explique, en riant : "Il n’y a pas de pierres aux Pays-Bas, alors je dois trouver une place pour travailler. Une semaine, c’est très court, mais le projet est un peu plus simple.". Et en ce qui concerne les qualités de la pierre de Sprimont, elle juge : "C’est fantastique. Pour moi, la pierre que j’ai choisie est fantastique : pas de veines, pas de grosses "cracks". Pour moi, c’est fantastique.".

Installé juste à côté, Michel Musial vient, lui, de Seraing : "Oui, une semaine, c’est un peu court. C’est pour ça que je fais un petit format. Là, j’ai pris une petite pierre, pour faire une petite sculpture.". Pour lui, l’intérêt de participer à un tel symposium, c’est : "Déjà, d’avoir une reconnaissance. Parce que, moi, je me considère toujours comme amateur, même s’il y a 16 ans que je sculpte. Participer avec d’autres sculpteurs qui sont plus expérimentés que moi, avoir des conseils. Il y a une très bonne ambiance. C’est gratifiant, quoi, quand on a une passion comme ça, qui est la sculpture.".