Sprimont : des chemins et sentiers plus accueillants, leur entretien annuel touche à sa fin

A Sprimont, le service espaces verts de la commune arrive au bout de ses travaux annuels d’entretien des chemins et sentiers.

Tondre, débroussailler, tailler haies et arbustes sur ces sentiers et chemins est évidemment indispensable pour le public puisse s’y promener. Ce travail est en cours depuis le 1er août.

"Pour la nidification des oiseaux, pour ne pas les déranger, on respecte la loi.", explique David Gillis, le responsable du service espaces verts, "On a plus ou moins 200 kilomètres de voiries, de sentiers et de chemins, tout confondu. On a fait une liste de chemins vicinaux à entretenir, on a plus ou moins 75 chemins à faire et on est sur la fin." Son collègue Anthony Barbera ajoute: "Souvent, quand les gens passent, ils nous remercient. C'est un travail gratifiant.".

Vendredi matin, l’équipe était, par exemple, au travail à Dolembreux. Là, elle a pu arriver tout près du chemin à entretenir avec le camion et sa remorque. "Ça n’est pas toujours le cas. On doit faire des centaines de mètres des fois pour atteindre le chemin.", précise David Gillis.