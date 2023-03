Spott, le nouveau nom du Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

En octobre dernier le Centre culturel lancait son concours "nouveau nom" dans le cadre d'une consultation publique.

"On a voulu se doter d'un nom plus moderne, plus facile à prononcer, plus court aussi" précise Etienne Struyf, directeur du Centre culturel au micro d'Olivier Gilain.

"On a proposé une série de 8 noms et la population pouvait classé ces noms. On leur proposait aussi de proposer différents noms". Ce sont presque 350 personnes qui ont participé à la consultation. Et c'est donc une proposition du public qui a été retenue : "Spott".

Précisions en compagnie d'Etienne Struyf.