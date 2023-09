Spotify veut cloner la voix des créateurs de podcast et les traduire dans plusieurs langues

Pour parvenir à ce résultat, Spotify s’appuie sur l’outil Whisper, développé par OpenAI (à qui l’on doit le chatbot ChatGPT), et reproduit également la voix des podcasteurs dans une version synthétisée. "En reproduisant la voix du créateur, Voice Translation permet aux auditeurs du monde entier de découvrir et de s'inspirer de nouveaux podcasteurs d'une manière plus authentique que jamais", a déclaré Ziad Sultan, vice-président de la personnalisation chez Spotify, dans un communiqué.

Le temps nous dira si la qualité de la traduction automatique et la reproduction plus ou moins fidèle de la voix des présentateurs suffiront pour faire de cette option un succès.