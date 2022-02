Spotify : une étude calcule ce que les compositeurs classiques auraient gagné si la plateforme avait existé à leur époque

Et si Spotify avait existé au temps de Bach, de Vivaldi ou encore de Mozart, qu’auraient-ils gagné grâce à la diffusion de leurs œuvres ? Alors que la plateforme de streaming suédoise se trouve dans l’œil du cyclone déclenché par l’appel au boycott lancé par le chanteur Neil Young, une étude publiée sur le site de tourisme Leipzig Travel révèle le top 10 des compositeurs les plus écoutés sur Spotify en 2021 et calcule la rémunération qu’ils auraient touchée si la plateforme avait existé à leur époque.

Depuis plus d’une semaine, la plateforme de streaming suédoise Spotify est dans la tourmente : de nombreux artistes retirent leurs titres de la plateforme, tandis que les demandes de désabonnement se multiplient. Une situation déclenchée il y a un peu plus d’une semaine par le chanteur Neil Young, en accusant Spotify de désinformation sur le Covid-19 et les vaccins via les podcasts du populaire et controversé Joe Rogan.

Une déclaration qui a fait effet boule de neige, la polémique prenant de plus en plus de l’ampleur, à tel point que le PDG et fondateur Daniel Ek a rapidement annoncé que Spotify va prendre des mesures pour combattre la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme, en introduisant notamment des liens dans tous ses podcasts évoquant le Covid-19, qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées.

C’est dans ce contexte tendu que le site de tourisme Leipzig Travel a publié sur son site une analyse du temps d’écoute des œuvres de plusieurs compositeurs du répertoire classique, en se posant la question de savoir quels auraient été les revenus de ceux-ci si la plateforme avait existé à leur époque.

En utilisant le chiffre estimé de 0,0037$ (soit 0,0032€) de revenus par écoute et en calculant l’inflation, le site Leipzig Travel a révélé le classement des compositeurs de musique classique les mieux payés sur Spotify.